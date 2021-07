„Einmal gepikst, bevor du fliegst“ – so könnte vor den Sommerferien für viele Menschen das passende Motto lauten. Die Verantwortlichen des Impfstoff-Managements für Stadt und Landkreis Bayreuth möchten den Bürgerinnen und Bürgern nämlich ein ganz besonderes Impfangebot machen, wie das Landratsamt Bayreuth mitteilte.

Am 14. und 21. Juli stehen insgesamt rund 400 Impfdosen des Herstellers Johnson & Johnson zur Verfügung, die von 13.45 Uhr bis 20.15 Uhr in der Turnhalle am Bayreuther Stadtbad verimpft werden.

Sonderimpfung: Große Erleichterung mit Blick auf die Sommerferien

Die Besonderheit des Johnson & Johnson-Vakzins ist, dass es nur einmal gespritzt werden muss. Ein vollständiger Impfschutz tritt also schon 15 Tage nach der ersten und einzigen Impfung ein, was – auch mit Blick auf einen möglichen Urlaub in den Sommerferien – große Erleichterungen mit sich bringt.

Anmelden können sich alle Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Bayreuth, die mindestens 18 Jahre alt sind. Die Anmeldung für diese spezielle Aktion erfolgt ausschließlich über die Impf-Hotline (0921/728-700), die montags bis freitags von 8:00 bis 13:30 Uhr erreichbar ist