A9/Betzenstein vor 1 Stunde

Aquaplaning

Wegen Starkregen: Lkw durchbricht Betonwand - 10 Kilometer Stau auf A 9 nach Unfall

Aufgrund von Aquaplaning bei Starkregen ist ein 40-Tonner ins Schleudern geraten. Zuerst prallte er in die Betonleitwand in der Mitte der A9, dann wurde er durch die Betonwand am rechten äußeren Fahrbahnrand geschleudert.