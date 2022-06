Am Montagmorgen (20.06.2022) erleidet ein 28-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 9, in Höhe der Gemeinde Trockau im Landkreis Bayreuth, einen schweren Unfall. Der Vorfall auf der nassen Fahrbahn führte zu einer kurzzeitigen Sperrung, wie die Verkehrspolizei Bayreuth mitteilte.

Der Fahrer aus Nürnberg war in den Morgenstunden in seinem Wagen auf dem Weg Richtung Berlin, dabei passte er seine Geschwindigkeit nicht an die geltende Tempobeschränkung auf dem Streckenabschnitt an.

Autofahrer überschlägt sich mit Wagen: Totalschaden von bis zu 30.000 Euro

Nicht mehr in der Lage, die Kontrolle über sein Auto zu halten, geriet er mit ihm in das Bankett der Strecke. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Liegen. Als die Feuerwehr von Trockau zur Rettung und Bergung anrückte, stellte sich wie durch ein Wunder heraus, dass der Mann nur leichte Verletzungen davongetragen hatte.

Am Wagen allerdings entstand ein Totalschaden von bis zu 30.000 Euro. Den Fahrer erwartet jetzt eine Bußgeldanzeige und ein Punkt als Strafe.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / 652234