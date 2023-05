Die Außenstelle der Autobahn GmbH kündigt in einer Meldung eine Sperrung auf der A9 an, die den Verkehr beeinträchtigen könnte.

Aufgrund von notwendigen Arbeiten an der Kabelinfrastruktur der Verkehrsbeeinflussungsanlage, wie es offiziell heißt, wird der Einfahrtast der Anschlussstelle "Bayreuth-Nord" in Fahrtrichtung Berlin an zwei Tagen gesperrt. So wird es sowohl am 9. als auch am 10. Mai 2023 jeweils zwischen 9 und 16 Uhr nicht möglich sein, an dieser Stelle auf die A9 aufzufahren.

Anschlussstelle Bayreuth Nord auf A9 wird gesperrt - Umleitung existiert bereits

Diese Sperrung betrifft auch Rettungskräfte und Polizei, die sich ebenso wie andere Verkehrsteilnehmer eine andere Route suchen müssen. Eine Umleitung wird über eine bereits bestehende "Bedarfsumleitung U81" zwischen den Anschlussstellen "Bayreuth Nord" und "Bindlacher Berg" bzw. der B2-Ausfahrt Bindlach laufen.

Nicht betroffen von der Sperrung ist der Ausfahrtast "Bayreuth Nord", welcher wie gewohnt befahren werden kann. Die Autobahn GmbH bittet um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Vorschaubild: © Reginal/pixabay.com