In Hallstadt im Kreis Bamberg brennt ein Wohnhaus. Laut ersten Informationen soll der Brand in der Dörfleinser Straße 70 in einem Haus ausgebrochen sein.

Ein großes Einsatzkräfteaufkommen ist aktuell noch vor Ort. Die Feuerwehr ist noch mit den Löscharbeiten beschäftigt (Stand 16.46 Uhr). Eine Person soll verletzt sein, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Fachdozent/pixabay.com (Symbolbild)