Wie wre es um die Freizeit von den gut 148000 Menschen im Landkreis Bamberg bestellt, wenn ihnen dafr nicht die Angebote von gut 1200 Vereinen zur Verfgung stehen wrden? Unendlich langweilig, darf man hier wohl getrost antworten. Nicht nur die vielen Ehrenamtlichen stemmen in zahllosen Stunden ein breites Spektrum an Aktivitten. Es sind auch die 36 Gemeinden, die dies mit ermglichen, weil sie ihre Vereine finanziell untersttzten. Die Redaktion hat nachgefragt und kommt zu dem Schluss, dass nach Krften gefrdert wird. Auer eben, es ist einem seitens der Rechtsaufsicht untersagt, so wie Heiligenstadt, weil bei finanziell angespannter Situation zuallererst die freiwilligen Leistungen - und dazu zhlen die an Vereine - gestrichen werden mssen.