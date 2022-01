inFranken.de ist das kostenlose News- & Serviceportal für Franken und gehört mit rund 20 Millionen Visits pro Monat zu den reichweitenstärksten, regionalen Nachrichtenportalen Deutschlands. Auch wenn der Fokus unserer Inhalte auf aktuellen News liegt, gehört der Ratgeber- und Servicebereich zu unserem Herzstück. Natürlich sind wir auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen aktiv. Mit unseren Rubrikenmärkten bieten wir unseren Usern einen echten Mehrwert. Und in unserem Produktmanagement-Team entwickeln wir unseren Auftritt und unsere Produkte ständig weiter.

Wir sind ein junges und hoch motiviertes Team, das mit Leidenschaft und Herzblut für inFranken.de brennt. Wir sind über 40 Festangestellte, und unsere Werkstudis unterstützen uns tatkräftig bei unserer täglichen Arbeit. Ohne sie geht es nicht! Deswegen sind wir immer auf der Suche nach potentiellen neuen Kolleg*innen. Wenn du erste Berufserfahrungen in einem dynamischen und voll auf die Zukunft ausgerichteten Umfeld sammeln möchtest und unsere Werte "Aufwärts", "Feuer", "Aufrecht", "Heimat" und "Füreinander" zu deinen eigenen machen willst, bewirb dich jetzt bei uns! Tipp: Wenn du mehr über uns erfahren willst, schau doch mal auf unserer LinkedIn-Seite vorbei.

Werde Werkstudent*in bei inFranken.de!

Werkstudis arbeiten bei uns in der Regel 12 Stunden pro Woche, bei voller Flexibilität. Die Arbeitszeit variiert individuell, die meisten arbeiten an zwei Tagen pro Woche für je sechs Stunden. Damit kommst du am Ende des Monats bei rund 450 Euro raus - eine Grenze, die viele nicht überschreiten wollen, weil dann Steuern und Abgaben fällig werden. Wer mehr arbeiten und verdienen möchte, kann das natürlich tun. Das Beste: Die Arbeit kann aktuell selbstverständlich von zuhause aus erledigt werden.

Das bieten wir dir:

Flexible Arbeitszeiten

Spannende und vielfältige Aufgabenbereiche

Junges Team und gute Arbeitsatmosphäre

Eigenverantwortliches Arbeiten

Das wünschen wir uns von dir:

Erste Erfahrungen in der Erstellung journalistischer Texte mit Schwerpunkt Online

Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache

Selbstständige Arbeitsweise und Zuverlässigkeit

Qualitätsbewusstsein

Du fühlst dich von einer der unten aufgeführten Werkstudi-Stellen angesprochen? Dann bewirb dich am besten direkt online. Wir freuen uns auf dich!

Werkstudi-Stellen in der Online-Redaktion von inFranken.de

Werkstudi Redaktion: Newsteam

Für diesen Bereich suchen wir Student*innen der Kommunikationswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs. Du verfügst idealerweise schon über einschlägige Erfahrung in der Erstellung journalistischer Texte mit Schwerpunkt Online und kennst dich mit Social Media und Content Management Systemen aus. Selbstverständlich beherrschst du den sicheren Umgang mit der deutschen Sprache.

Deine Aufgaben:

Erstellung von lokalen und überregionalen Inhalten

SEO-Optimierung von Artikeln, Headlines und Teasern

Ausspielung von Inhalten über unsere Social-Media-Kanäle

Moderation unserer Social-Media-Communities

Unterstützung der Redaktion im Tagesgeschäft und bei Projekten

Werkstudi Redaktion: Team SEO, Service & Affiliate

Für diesen Bereich suchen wir Studierende der Kommunikationswissenschaften, der Germanistik oder eines vergleichbaren Studiengangs. Kenntnisse im Online-Journalismus und Erfahrung in der Erstellung journalistischer Texte für ein Online-Medium wären wünschenswert. Außerdem solltest du eine hohe Affinität zu Service- und Ratgeberthemen, Reise und Tourismus, Verbraucherschutz und so weiter haben. Eine gute Schreibe setzen wir voraus.

Deine Aufgaben:

Eigenständiges Recherchieren und Verfassen von Ratgeber- und Service-Artikeln

Erstellen von Beiträgen mit Fokus auf SEO (Google Long- und Short Tail)

Suchmaschinenoptimierung von Artikeln

Aktualisierung und Wiederverwertung bestehender Inhalte

Unterstützung der Redaktion im Tagesgeschäft und bei Projekten

Werkstudi Redaktion: Regio-Team

Für diesen Bereich suchen wir Studierende der Kommunikationswissenschaften, der Germanistik oder eines vergleichbaren Studiengangs. Erste Erfahrungen in der Erstellung journalistischer Texte für ein Online-Medium sind von Vorteil. Außerdem solltest du ein Gespür für emotionale Geschichten haben, die unsere Leser*innen bewegen, und dich brennend für alles interessieren, was in deiner Stadt und unserer fränkischen Heimat passiert.

Deine Aufgaben:

Eigenständiges Recherchieren und Verfassen von Texten

Erstellung von lokalen Inhalten mit Fokus auf Bamberg, den Ballungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen sowie Bayreuth und Hof

Erstellung von nutzwertigen Inhalten mit Fokus auf die Region Franken

Suchmaschinenoptimierung von Überschriften und Teasern

Werkstudi Redaktion: Video & Podcast

Für diesen Bereich suchen wir Studierende der Kommunikationswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs. Idealerweise hast du schon erste journalistische Erfahrungen im Online-Bereich (Schwerpunkt Video/Podcast) gesammelt. Du hast eine hohe Affinität zum Internet und den sozialen Medien, ein solides technisches Grundverständnis, arbeitest selbstständig - und weißt natürlich, wie man Videos dreht und schneidet.

Deine Aufgaben:

Drehen und Schneiden von eigenen Videos zu News- und Service-Themen

Spezifische Veröffentlichung auf allen relevanten Kanälen

Entwicklung eigener Ideen und Themenrecherche

Unterstützung bei der Entwicklung neuer Video-Formate

Unterstützung bei der Entwicklung und Produktion von Podcasts

Unterstützung der Redaktion im Tagesgeschäft und bei Projekten

Adaption von Beiträgen mit Fokus auf Suchmaschinenrelevanz

Optimierung von Überschriften und Teasern für Suchmaschinen

Werkstudi-Stelle im Produktmanagement

Werkstudi in unserem SEO-Team

Für diesen Bereich suchen wir Studierende der Wirtschaftsinformatik, Kommunikationswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs. Du verfügst über praktische Erfahrungen im Umgang mit SEO und Content Management Systemen und einen sicheren Umgang mit der deutschen Sprache.

Deine Aufgaben:

Durchführung von Keyword- und Benchmarkanalysen

Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Erstellung neuer Inhalte

Analyse und Optimierung von bestehenden Inhalten

Auswertung und Monitoring der umgesetzten Optimierungsmaßnahmen

Werkstudi-Stelle Assistenz der Geschäftsführung

Für diese Stelle suchen wir Studierende mit Schwerpunkt BWL, Marketing oder einem ähnlichen Studienschwerpunkt. Organisatorische Fähigkeiten setzen wir voraus. Du solltest die Fähigkeit haben, dich in etwas reinzuarbeiten und dranzubleiben. Wir wünschen uns eine*n Team-Player*in mit Freude an dem, was man gemeinsam macht und schafft. Jemanden, der den Mut hat, auch mal Fragen zu stellen.

Deine Aufgaben:

Unterstützung bei organisatorischen Tätigkeiten im Tagesgeschäft

Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationen und Reports

Erstellung und Auswertung von Facebook & Google Ads Kampagnen

Unterstützung bei der Erstellung von Social Media-Posts

Erstellung von Werbemitteln mit dem Tool ‘Canva’

Anlegen von Artikel Verlinkungen im CMS

Werkstudi-Stellen bei unseren Rubrikenmärkten

Werkstudi Rubriken / Classifieds

Für diesen Bereich suchen wir Studierende der Geistes-, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs. Unsere Rubrikenmärkte umfassen die Bereiche Partnersuche, Trauer, Immobilien und Jobs. Du solltest über Kenntnisse hinsichtlich SEO und Social Media verfügen und bereits erste journalistische Erfahrungen mit Online-Medien gesammelt haben.

Deine Aufgaben:

Eigenständiges Recherchieren und Verfassen von Texten für die Websites, suchmaschinenoptimierten Landingpages und Social Media Kanäle der Rubrikenmärkte

Mitarbeit bei rubrikenspezifischen Marketingmaßnahmen und Erstellung von Promotion-Artikeln

Durchführung von Wettbewerbs- und Keywordanalysen

Erstellen von Präsentationen und Reportings

Mitarbeit bei der Entwicklung von suchmaschinenoptimierten Landingpages (Konzept, Content, etc.)

Affiliate-und SEO-Optimierung von bestehenden Inhalten

Aktive Mitarbeit bei Auswertungen und Nutzertests

Werkstudi-Stellen in der Online-Redaktion von inRLP.de

Für unsere neue Webseite inRLP.de, das Portal für Nachrichten, Anzeigen und Ratgeberthemen für Rheinland-Pfalz, suchen wir Studierende der Kommunikationswissenschaften, der Germanistik oder eines vergleichbaren Studiengangs. Kenntnisse im Online-Journalismus und Erfahrung in der Erstellung journalistischer Texte für ein Online-Medium sind erwünscht. Du verfügst über gute Sprachkenntnisse und eine gute Schreibe, arbeitest selbstständig und zuverlässig.

Deine Aufgaben:

Unterstützung der Redaktion im Tagesgeschäft und bei Projekten

Eigenständiges Recherchieren und Verfassen von Texten

Suchmaschinenoptimierung von Beiträgen (SEO)

Optimierung von Überschriften und Teasern

Betreuung und Weiterentwicklung der Social Media Kanäle und deren Communities

Hat eine der oben stehenden Stellen dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt bei uns - am besten direkt online.