"Am langen Pfingstwochenende darf wieder ausgelassen gefeiert, gequatscht, geflirtet, genossen, getanzt und geschöppelt werden", schreibt der Veranstaltungsplaner "Zametzer & Krohn GbR" in einer Pressemitteilung. In Kooperation mit dem "Stadtmarketing Bamberg e.V." findet schon bald das 11. Bamberger Weinfest statt.

Die Veranstalter kündigen "nach zwei entbehrungsreichen Jahren" der Corona-Pandemie dieses Jahr "großartige Frankenweine, kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm" an. Im Jahr 2021 musste man noch auf einen "Weingarten" in den September ausweichen. Eröffnet wird das Ganze, laut Veranstalter, am Donnerstag (02. Juni 2022) um 18:30 Uhr durch Schirmherr und Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Außerdem habe sich "auch die fränkische Weinkönigin angekündigt", so die Veranstalter in der Pressemitteilung.

Die vier fränkischen Winzer Schmitt (Bergtheim), Biegner (Prichsenstadt), Ebert (Kammerforst) und Behringer (Abtswind) "haben rund 40 erlesene Frankenweine aktueller Jahrgänge im Gepäck", so die Veranstalter. Zudem werde es "Silvaner vom Bamberger Stiftsgarten (Michelsberg)" geben. Neben den Weinspezialitäten erwarte Besucher "von Fisch bis Flammkuchen perfekt zum Frankenwein passende Köstlichkeiten", so die Pressemitteilung weiter.

Weitere Highlights werde es, jeden Tag über das Pfingstwochenende, in Form von Live-Auftritten geben. "Von der Weinfestbühne ertönen wieder bunt gemischte Klänge quer durch alle Genres", berichten die Veranstalter. "Das Stadtmarketing Bamberg e.V. und der Veranstaltungsbetrieb Zametzer & Krohn GbR laden alle Bambergerinnen und Bamberger sowie Weinfreunde von fern und nah ganz herzlich zum 11. Bamberger Weinfest ein", heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.