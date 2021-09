Bamberger Weinfest 2021 fällt wegen Corona aus

fällt wegen aus Veranstalter mit Alternative: Bamberger Weingarten auf dem Maxplatz

auf dem Weinfest-Ersatz von Donnerstag (16. September) bis Montag (20. September)

Weinfans erwarten rund 20 verschiedene Frankenweine - Platz für 800 Personen

Aufgrund der Corona-Pandemie kann das beliebte Bamberger Weinfest auch in diesem Jahr nicht zu den üblichen Rahmenbedingungen steigen. Die Macher haben sich jedoch eine "Corona-konforme Alternative" überlegt: Von Donnerstag (16. September) bis Montag (20. September) findet auf dem Maxplatz der Bamberger Weingarten statt.

Bamberger Weingarten 2021: Veranstalter stellen Weinfest-Alternative auf die Beine

Laut dem Bamberger Stadtmarketing erwarten die Gäste des Weingartens rund 20 verschiedene Frankenweine von den "langjährigen Weinfestwinzern" Ebert (Kammerforst) und Biegner (Prichsenstadt). Wer keinen Wein mag, kann auf die "regionalen Bierspezialitäten" der Hirschaider Brauerei Kraus zurückgreifen. Die Veranstalter kündigen außerdem "kulinarische Köstlichkeiten" an, "die gut zu unserem geliebten Frankenwein passen".

Zur musikalischen Unterhaltung treten "viele bekannte Weinfestbands" in kleineren Besetzungen auf. "Auch wenn wir noch nicht wieder so ausgelassen feiern können wie vor Ausbruch der Pandemie, so hoffen wir doch mit dem Weingarten ein Hoffnungsschimmer für eine Zeit nach Corona sein zu können", teilen die Veranstalter mit.

Alle aktuell geltenden Corona-Regeln würden "selbstverständlich" eingehalten werden - insbesondere Hygiene- und Abstandsregelungen. Auf dem gesamten Weingarten-Gelände ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. "Am Sitzplatz darf die Maske natürlich abgelegt werden", heißt es auf der Webseite des Bamberger Stadtmarketings.

"Kommen Sie rechtzeitig": Das sollten Gäste des Bamberger Weingartens beachten

Den Besucherinnen und Besuchern des Bamberger Weingartens empfehlen die Veranstalter: "Kommen Sie rechtzeitig. Wir dürfen nur 800 Personen auf dem Weingartengelände im wunderschönen Ambiente vor dem Bamberger Rathaus gleichzeitig bewirten." Um alle aktuell notwendigen Maßnahmen umzusetzen und trotz Besucherzahleinschränkungen ein ansprechendes Unterhaltungsprogramm anbieten zu können, werde in diesem Jahr ein Unkostenbeitrag von 2 Euro beim Einlass auf das Weingartengelände erhoben.

Eine Registrierung per LUCA, darfichrein.de oder schriftlich ist vor Ort notwendig. Die 3G-Regelung findet laut den Verantwortlichen keine Anwendung - ein Impf-, Test- oder Genesungsnachweis ist demzufolge nicht notwendig.

Der Bamberger Weingarten 2021 auf dem Maxplatz hat zu folgenden Zeiten geöffnet:

Donnerstag: 16 bis 22 Uhr

Freitag: 16 bis 22.30 Uhr

Samstag: 11 bis 22.30 Uhr

Sonntag: 11 bis 21.30 Uhr

Montag: 16 bis 22 Uhr

"Das Stadtmarketing Bamberg e.V. und der Veranstaltungsbetrieb Zametzer & Krohn GbR freuen sich auf Ihren Besuch im Weingarten und hoffen auf eine Neuauflage des Bamberger Weinfests im nächsten Jahr", heißt es auf der Webseite der Veranstaltung.

