Baunach: Wasserwacht wiederholt Appell an Bevölkerung

Problematische Parksituation am Brückenhaussee

Bereits Maßnahmen ergriffen - jedoch ohne Erfolg

Am Sonntag (9. Juli 2023) hat die Wasserwacht Baunach einen drei Jahre alten Beitrag im Internet erneut veröffentlicht. Damals hat man auf die Umstände am Parkplatz des Baunacher Badesees aufmerksam gemacht - jetzt steht die Wasserwacht wieder vor dem gleichen Problem: "Immer, wenn heißes Wetter ist, wird gnadenlos geparkt", erklärt Sebastian Schmitt, Vorsitzender der Wasserwacht Baunach, gegenüber inFranken.de.

"Keine Rücksicht auf Mitbürger": Falschparker könnten Rettungskräfte behindern

Obwohl die Wasserwacht schon zusammen mit der Stadt Baunach Maßnahmen gegen mögliche Falschparker unternommen habe, bessere sich die Situation keineswegs: "Es sind lauter Halteverbotsschilder aufgestellt, aber den Leuten scheint das egal zu sein, die stellen sich einfach ins Halteverbot", so Schmitt. Das mache es sehr schwer, bei einem Notfall mit den Einsatzfahrzeugen zum See zu kommen - wer also die Rettungswege behindert, gefährde dadurch Menschenleben. "Am Sonntag wäre man zwar gerade noch so durchgekommen, aber wenn die Autos zehn Zentimeter näher beieinander stehen, wäre das nicht mehr gegangen - zum Glück gab es am Wochenende keinen Einsatz."

Am stärksten davon betroffen seien nachrückende Fahrzeuge der Feuerwehr oder Wasserwacht, denn diese seien wesentlich breiter, als die Sprinter, die meist als Erstes den Einsatzort erreichen. Doch auch wer sein Auto nicht im Halteverbot abstelle, behindere manchmal die Rettungswege der Wasserwacht: "Oft sind Autos auch einfach schlecht geparkt, weil jeder den besten Parkplatz haben will, da wird keine Rücksicht auf Mitbürger genommen", berichtet der Vorsitzende der Wasserwacht Baunach.

Manche Badegäste würden sich außerdem vor der Parkgebühr auf dem offiziellen Parkplatz des Baunacher Baggersees drücken wollen, zumindest komme Sebastian Schmitt das so vor: "Wer zu Fuß auf den richtigen Parkplatz kommt, zahlt weniger Eintritt, als diejenigen, die den richtigen Parkplatz benutzen. Also parken viele einfach auf der Straße, um nicht die volle Gebühr zahlen zu müssen".

Wasserwacht Baunach richtet Appell an Bevölkerung

Der Vorsitzende der Wasserwacht Baunach, Sebastian Schmitt, hat eine Bitte an alle Bürger und Badegäste: "Auch wenn der Schattenparkplatz verlockend ist, sollte man auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen und darauf verzichten, falls dadurch Rettungswege versperrt werden. So kann man auch einen friedvollen Tag am Badesee verbringen, ohne das Leben anderer aufs Spiel zu setzen."

