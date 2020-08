Was Hygiene-Hüter in Bamberg zu bemängeln haben

Sie sind die Hüter der Hygiene, die Kämpfer für keimfreie Küchen: die Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung am Ordnungsamt der Stadt Bamberg . Michael Meußgeier ist einer von ihnen und wie seine drei Kollegen dafür zuständig, den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, freiverkäuflichen Arzneimitteln, Tätowierfarben und Bedarfsgegenständen wie etwa Geschirr zu kontrollieren. Neben klassischen Plankontrollen beschäftigen ihn Probenahmen, Nachkontrollen zu Mängelbeseitigungen und anlassbezogene Kontrollen, etwa nach Beschwerden von Bürgern, aber auch auf Anforderung der Betriebe etwa wegen Umbaumaßnahmen. Auch gilt es für die vier Kontrolleure Rückrufaktionen zu überwachen - wie gerade wegen Salmonellen in Kürbiskernen. Zu seinen Aufgaben und zu den Hygiene-Verhältnissen in Bamberg , äußert sich Meußgeier im Interview.