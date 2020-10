"Herzlich Willkommen in Priesendorf " grt die bunte Tafel mit ortsbildprgenden Gebuden den Ankmmling aus Osten, also Lembach. Gerade demjenigen, der hier erstmals nach Priesendorf kommt, dem sticht ein markanter Baukomplex ins Auge. Was wird das? Diese Frage stellt sich fast reflexartig. Die Nachfrage zeigt, hier soll eine Senioreneinrichtung entstehen. Die Einheimischen wissen das. Und auch in der Gemeinde ist das ein Thema, das den Gemeinderat schon lange beschftigt. Nun auch den neuen Brgermeister Matthias Krapp ( CSU ), der sich wnscht, dass das Vorhaben endlich verwirklicht wird.