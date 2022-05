Breitengüßbach vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Verkehrsunfall im Kreis Bamberg: Trotz Überholverbot ausgeschert - zwei Menschen verletzt

Im Kreis Bamberg ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Grund dafür war ein missglücktes Überholmanöver in einem Streckenabschnitt, in dem Überholen verboten ist.