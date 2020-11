Aus Sicht von Claudia John ( Freie Wähler ) und Gerhard Seitz ( CSU ) verdienen Stadträte in Aufsichtsräten mehr als genug, um davon etwas abtreten zu können: "Der Stadt fehlen im kommenden Haushalt über 40 Millionen Euro. Da kann es doch nicht angehen, dass die Stadträte für ihr Ehrenamt über die gerechtfertigte Aufwandsentschädigung von monatlich bis zu 500 Euro für die Stadtratstätigkeit sowie die zusätzlich gezahlten Sitzungspauschalen hinaus überdies im Aufsichtsrat noch so teils fürstlich entlohnt werden", wird Seitz in einer Mitteilung zitiert.