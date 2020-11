In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (25.11.2020) kam es auf der Staatsstraße 2281 zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen war der Fahrer eines Golfs in Richtung Bamberg unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Bamberg-Ost nach links auf die A73 auffahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW und die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Der Fahrer des BMW musste mit technischen Gerät und patientenschonend aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beide Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos wurden bei der Kollision erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 40.000 Euro. Die Strecke ist aktuell komplett gesperrt. Foto: NEWS5 / Merzbach Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/19378 Foto: NEWS5 / Merzbach (NEWS5)