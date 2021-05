Mit über einem Promille, wie ein Atemalkoholtest ergab, war am Samstagmorgen der 21-jährige Fahrer eines Audi unterwegs, als er auf der A73, kurz vor der Ausfahrt Zapfendorf, Richtung Norden, nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Hinweistafel und einen Leitpfosten überrollte, bevor er schließlich am Seitenstreifen zum Stehen kam. Dies teilt die Polizei am Sonntag mit.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung folgt. Der Sachschaden summiert sich auf rund 4000 Euro.