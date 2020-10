Eigentlich wollte sich Klaus Karl-Kraus in seinem nunmehr zehnten Bühnenstück einmal ganz dem Geschehen hinter der Bühne widmen. Der letzten Stunde vor dem Auftritt, in der Garderobe. Mit den Schauspielerinnen Johanna und Gisela, die über ihre Rollen und das Leben sinnieren. Ungeniert wollte KKK mit seinen 40 Jahren Bühnenerfahrung einmal den Blick ins Allerheiligste wagen. Das war der Ansatz für "Yoga 10.30 Uhr", das er im Januar begann. Doch beim Schreiben kam es anders, ließ sich das übergreifende Thema dieses Jahres - Corona - nicht einfach außen vor lassen. Es hat sich so eingewebt, dass es im Laufe des Schreibens sogar bis in den Titel vorgedrungen ist, als Zusatz "ein Corona Theater". Premiere ist am Freitag, 30. Oktober.