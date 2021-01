Andi war mit seinen 14 Jahren der Katzen-Opa im Bamberger Tierheim. Aufgrund seines hohen Alters hatte er Schwierigkeiten ein neues Zuhause zu finden, nachdem sein Vorbesitzer ihn abgeben musste, weil er ins Altenheim zog.

Diese Probleme der Kater jetzt nicht mehr. Pünktlich zu Weihnachten wurde er adoptiert.

Update 12.01.2021: Kater Andi wurde vermittelt

Das Tierheim Bamberg meldet, dass Kater Andi jetzt vermittelt wurde. Drei Interessenten wollten Andi nach dem Beitrag bei inFranken.de adoptieren, was so das Tierheim für sein Alter ein regelrechter Ansturm war. Am 23.12.2020 konnte er in sein neues Zuhause ziehen.

Andi kam nach seiner ersten Vermittlung wieder ins Tierheim, da er sich mit den anderen Katzen nicht verstand. Jetzt arrangiert er sich mit den Katzendamen, aber meidet sie. Mit anderen Katern streitet er sich dagegen sehr. Daher sucht Andi ein liebevolles Zuhause ohne andere Katzen.

Der Kater entscheidet bei Menschen nach Sympathie oder der Anzahl der Leckerlis in der Hand. Seitdem er im Tierheim Bamberg wohnt, hat er Freigang, was er auch im neuen Zuhause auf jeden Fall braucht. Andi mauserte sich vom schüchternen Kater zu einem freundlichen, verspielten Senior, der nun zum letzten Mal ein neues Zuhause sucht.

Kontaktdaten des Tierheims

Bei Interesse steht das Tierheimteam telefonisch unter 0951/7009270, via E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de oder über www.tierheim-bamberg.de zur Verfügung. Für die dreibeinige Katze Hookie gab es zuletzt ein Happy End.