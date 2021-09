"Milo hatte ein bewegtes Leben und schlug sich durch", berichtet das Tierheim Bamberg. Jetzt braucht der Kater, der im Januar 2019 geboren wurde, aber ein schönes Zuhause.

Den Kater habe eine Frau gefunden. Eigentlich habe sie Milo bei sich aufnehmen wollen, doch das habe nicht funktioniert, denn Milo verstand sich nicht mit den Katern vor Ort.

Tierheim Bamberg: Kater Milo versteht sich nur mit Katzen

"Hier im Tierheim ist er nun mit Weibchen und Jung-Katzen in einem Zimmer und zeigt sich verträglich", erläutern die Tierschützer.

Oft sei er aber etwas genervt von den kleinen Katzen-Kindern im Zimmer. "Ein ruhiges Weibchen könnten wir uns aber gut vorstellen", erklären die Tierschützer. Kater Milo kenne nur Freigang und soll diesen deshalb auch wieder bekommen.

Hast du Interesse an Kater Milo? So erreichst du das Tierheim Bamberg: Telefon 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr sowie via E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de.