Tierheim Bamberg sucht Zuhause für zwei Katzen

Hartes Schicksal: Schwestern lebten zuerst auf der Straße

Katzen sind unzertrennlich, Winnie gibt Pooh Sicherheit

Das Tierheim Bamberg sucht ein liebevolles Zuhause für zwei Katzen-Schwestern. Besonders für Pooh müsse der neue Besitzer viel Geduld mitbringen.

Tierheim Bamberg: Getigerte Katze Winnie schon "super zutraulich"

Bei den Schwestern handle es sich um ehemalige Straßenkatzen, berichten die Tierschützer. Die ersten Monate hätten sie dort gelebt.

Dennoch sei die getigerte Winnie schon "super zutraulich", so das Tierheim. "Sie liebt es, gestreichelt zu werden und fängt schon oft das Schnurren an, wenn man nur an ihr vorbeiläuft."

Winnie lebe fürs Fressen - man könne keinen Teller in die Hand nehmen, ohne dass sie quietschend Futter fordere. Als Hobby mache sie gerne Klimmzüge am Wäscheständer.

Katze Pooh vergisst schon manchmal ihre Angst

"Die schwarze Pooh ist eine kleine Schönheit und taut jetzt langsam auf", erklären die Tierschützer. Sie lasse sich aber freiwillig noch nicht anfassen.

Bei Futter und Spielzeug könne sie aber auch sie nicht widerstehen. "Solange man den Spielstock in der Hand hält, vergisst sie ihre Angst, legt sich neben einen und läuft einem sogar über den Schoß - man darf den Stock nur nicht weglegen."

Nun hofft das Tierheim Bamberg auf ein Zuhause für Winnie und Pooh. Die beiden sollen nur zusammen vermittelt werden, denn Winnie gebe ihrer Schwester enorm viel Sicherheit. "Dann fegen die zwei auch durch die Wohnung, über das Sofa und kullern zusammen über den Teppich. Die zwei mischen definitiv die Bude auf, sind super verspielt und Winnie ist auch sehr kuschelig", erläutern die Tierschützer. "Wenn sich jemand angesprochen fühlt, kann er die zwei gerne auf unserer Pflegestelle besuchen."

Bei Interesse an den beiden Katzen Winnie und Pooh steht dir das Team vom Tierheim Bamberg telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13:00 bis 16:00 Uhr, via E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de oder über die Internetseite zur Verfügung.