Kurz nach 17.30 Uhr ist am Donnerstag (19. August 2021) die Polizei in den Bamberger Osten alarmiert worden. Beim Eintreffen mehreren Polizeistreifen stellte sich heraus, dass ein 34-jähriger Mann zunächst eine andere Person beleidigt hatte, bevor er auf diese einschlug in sie mit einer Schere am Kopf verletzte.

Der Geschädigte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Kontrahenten waren betrunken und brachten es bei Alkoholtests auf 1,26 beziehungsweise 1,68 Promille, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Freitag (20. August 2021) berichtet. Der Angreifer muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com