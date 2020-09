Stopp, hier bitte langsamer: Bürgerinitiative will Kreuzung sicherer machen

Stefanie Kromm will mit ihrem Mann, ihrem Sohn und ihrer Tochter die Kreuzung Margaretendamm/ Magazinstraße in Richtung Europabrücke überqueren. Während Vater und Sohn die Ampel bereits hinter sich haben, wartet Kromm mit ihrer Tochter. "Sie hat gerade erst Radfahren gelernt und sich geziert", erzählt sie. "In diesem Moment schießt ein Rechtsabbieger mit weit über 50 Stundenkilometern vorbei. Hätte meine Tochter nicht gezögert, wäre sie vielleicht überfahren worden", zeigt sich die junge Mutter bestürzt.