"Das ist gelebte Humanität: Stegaurach hat auf unsere Bitte hin über Nacht die Aurachtalhalle in eine Notunterkunft für 180 Flüchtlinge aus der Ukraine umgerüstet", so Landrat Johann Kalb am Mittwochmorgen. Der Landkreis Bamberg schaffe damit zusätzliche Kapazitäten für die Aufnahme Geflüchteter, wie das Landratsamt Bamberg erklärt.

In Bayern seien bereits rund 30.000 Flüchtlinge angekommen. Die Staatsregierung sei laut Europaministerin Melanie Huml (CSU) bestrebt, die gleichmäßige Verteilung in Bayern und auf weitere Bundesländer über eine Koordinierungsgruppe zu gewährleisten.

Unterstützung für die Notunterkunft in Stegaurach komme dabei auch von weiteren Gemeinden: "Unsere Nachbarn stellen uns Hallenkapazitäten für diejenigen zur Verfügung, die bisher unsere Halle genutzt haben", so Bürgermeister Thilo Wagner (FW). Große Unterstützung habe dabei das Bayerische Rote Kreuz mit rund zwei Dutzend Kräften geleistet. Selbst Anwohner hätten die Arbeiten der Gemeinde und des Landkreises unterstützt. "Neben den 180 vorübergehenden Schlafgelegenheiten wurde ein Essensbereich geschaffen. Vorgesehen ist auch eine Station für Corona-Schnelltests", heißt es.

"Wir können auf bewährte Strukturen zurückgreifen. Und wir wissen, dass alle Gemeinden, die Hilfsorganisationen und die gesamte Bürgerschaft bereit sind, zu helfen", zeigt sich Kalb zuversichtlich, dass die "Herausforderung des Flüchtlingsstromes" bewältigt werden könne.