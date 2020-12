Bald jede Woche kommen bis zu 100 Teilnehmer zu den "Stay Awake"-Demonstrationen in Bamberg . So auch am vergangenen Wochenende am Volkspark. Dort hat unter anderem der Sprecher der "kritischen Polizisten ", einer Brgerrechtsbewegung, seine Ansichten zu staatlicher berwachung formuliert: Man habe festgestellt, dass gerade in Bayern mit Hilfe des Verfassungsschutzes verdeckte Ermittler in die Bewegung eingeschleust worden seien.