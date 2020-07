Sandro Bencardino verabschiedet sich nach sechs Jahren aus Bamberg

Der italienische Athletiktrainer Sandro Bencardino wird den Basketball-Bundesligisten Brose Bamberg nach sechs Jahren verlassen, wie der Verein am Mittwoch bekanntgab. Damit wird in der kommenden Saison kein Spieler bzw. Trainer mehr bei Brose arbeiten, der dem bislang letzten Meisterteam 2017 angehörte. "Für mich persönlich ist Sandro Bencardino sehr eng mit den Erfolgen Brose Bambergs in den letzten Jahren verknüpft", so Neu-Geschäftsführer Philipp Galewski. "Für die Neuausrichtung der Organisation haben wir uns nun jedoch auf eine Trennung verständigt."

Der 53-Jährige, der sich in Bamberger Fankreisen großer Beliebtheit erfreute, kam 2014 gemeinsam mit Andrea Trinchieri nach Bamberg und hatte ursprünglich noch einen Vertrag bis 2021. Nun könnte es Bencardino wieder zu seinem Landsmann ziehen, der zur neuen Saison den FC Bayern München übernimmt. "Es waren sechs unbeschreibliche Jahre für mich. Auch wenn ich jetzt weg bin, Bamberg wird immer einen Platz in meinem Herzen haben", wird Bencardino in der Vereinsmitteilung zitiert. Die Aufgaben des Italieners übernimmt in Bamberg, wie bereits berichtet, künftig Domenik Theodorou, der wie Cheftrainer Johan Roijakkers aus Göttingen kommt.

Moritz Plescher verlängert

Derweil hat Brose Bamberg mit dem 19-jährigen Talent Moritz Plescher um ein Jahr verlängert. Moritz Plescher kam 2017 ins Brose-Nachwuchsprogramm und gab im März 2020 sein Bundesliga-Debüt gegen Alba Berlin. Seine ersten Punkte erzielte er beim Finalturnier gegen Ludwigsburg. "Ich habe hier perfekte Bedingungen, um mich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln. Es ist ein gutes Gefühl, Teil des Neuaufbaus zu sein", so Plescher.