Resetknopf wird gedrückt: Harris, McLean und Marei gehen

Wenige Stunden vor der Vorstellung des neuen Trainers Johan Roijakkers vermeldet der Verein drei weitere Abgänge. Vor allem der Weggang von Kapitän Elias Harris, dessen Vertrag auslief, kam nicht unerwartet, nachdem es Anfang April einen Disput zwischen dem 30-Jährigen und dem Verein über eine Gehaltsreduzierung während der Corona-Pause gegeben hatte. Die Fans dürften den beliebten, aber auch verletzungsanfälligen Harris nach sechseinhalb Jahren in Bamberg vermissen. Nur eine Saison waren dagegen Center Assem Marei und Flügelspieler Tré McLean beim ehemaligen Serienmeister. Sowohl beim Ägypter als auch beim Amerikaner zog der Verein eine Ausstiegsklausel des eigentlich bis 2021 laufenden Vertrages. Die Begründung fiel durchaus harsch aus. "Vor dem Hintergrund unseres Budgets der nächsten Spielzeit haben wir uns für eine Vertragsauflösung entschieden. Es ist wichtig, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt", hieß es von Sportdirektor Leo De Rycke in einer Pressemitteilung. Sprich Marei und McLean waren zu teuer für das, was sie auf dem Feld gezeigt hatten.

Am Montag wurden Louis Olinde, Retin Obasohan und Jordan Crawford, deren Verträge jeweils ausgelaufen waren, vom Klub verabschiedet. Olinde hätten die Bamberger gerne behalten, er entschied sic aber anders.

Alle Personalentscheidungen waren mit dem neuen Trainer abgestimmt. Dies bestätigte Roijakkers gestern selbst.

Harris ließ sich in der Vereinsmitteilung zitieren: "Wenn ich auf meine Zeit hier zurückblicke, dann bin ich sehr stolz. Wir haben in den letzten sieben Jahren fünf Titel gewonnen. Natürlich war es nicht immer leicht, aber ich war immer dankbar für Brose Bamberg spielen zu dürfen."

Noch unter Vertrag für die Saison 2020/21 stehen derzeit: Christian Sengfelder, Mateo Seric, Bryce Taylor, Nelson Weidemann, Paris Lee und Kameron Taylor. Bei Letzterem gibt es jedoch seitens des Vereins eine Ausstiegsklausel zum 15. Juli.