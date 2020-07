Lockhart wechselt nach Bamberg, Coach Moors nach Göttingen

Ein reger Personalaustausch findet in diesen Tagen zwischen den beiden Basketball-Bundesligisten Brose Bamberg und BG Göttingen statt. Nach Bennet Hundt hat der neunfache deutsche Meister am Dienstag mit Dominic Lockhart den zweiten Spieler vom niedersächsischen Konkurrenten verpflichtet. Am Vorabend war publik geworden, dass der bisherige Brose-Coach Roel Moors in Göttingen die Nachfolge von Johan Roijakkers antreten wird. Der Niederländer ist neuer Trainer der Bamberger.

Der 26 Jahre alte und 1,99 Meter große Flügelspieler Lockhart hat bei den Oberfranken einen Zweijahresvertrag unterschrieben. "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Dominic zu verpflichten. Wir haben bereits drei Jahre zusammengearbeitet, kennen uns daher sehr gut. Er weiß genau, wie ich ticke, wie ich offensiv und defensiv spielen lasse. Er hat den großen Vorteil, dass er vorne auf den Positionen eins bis drei spielen, hinten sogar eins bis vier verteidigen kann. Das macht ihn sehr variabel", sagte Roijakkers.

Der gebürtige Schweinfurter Lockhart trug in den vergangenen drei Jahren das Göttinger Trikot und kam in der abgelaufenen Saison im Schnitt auf 8,2 Punkte, 3,4 Rebounds und 2,8 Assists. Zuvor war er vier Jahre für die EWE Baskets Oldenburg aktiv gewesen. "Wenn man als Spieler die Chance bekommt in Bamberg zu spielen, dann muss man nicht lange überlegen und diese annehmen", begründete Lockhart, der 2017 zu zwei Einsätzen in der A-Nationalmannschaft kam, seinen Vereinswechsel.

Göttingen verpflichtet Moors

Coach Moors, von dem sich die Bamberger nach dem Finalturnier in München vorzeitig getrennt hatten, bleibt der Bundesliga erhalten. "Von allen Kandidaten, mit denen wir uns unterhalten haben, hat Roel Moors den besten Eindruck bei uns hinterlassen", sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Man wisse, dass "Roel mit einem kleinen Spieleretat zurechtkommt und mehr aus den vorhandenen Möglichkeiten machen kann". Bei den Niedersachsen erhält der 41-Jährige einen Zweijahreskontrakt.

"Ich habe mich für die BG Göttingen entschieden, weil sie eine Organisation mit großartigen Werten ist, die sich mit meinen persönlichen Werten decken", sagte Moors. Der Klub habe ein hervorragendes Trainingszentrum und einen Zukunftsplan.