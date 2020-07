Kommentar: De Ryckes Resultate stimmten nicht

Der Belgier, der vor einem Jahr mit der Vision in Bamberg angetreten war, etwas Ähnliches wie in Antwerpen mit einem Jugendstützpunkt aufzubauen, ist wie der von ihm mitverpflichtete Trainer Roel Moors gescheitert. Das Bundesliga-Team ist - wie das Jugendkonzept - in seine Einzelteile zerfallen, die meisten Profis wie einige Talente haben Bamberg , das einmal als das Vorzeige-Ausbildungsprogramm in Deutschland galt - verlassen.