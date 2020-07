Dreifacher Abschied in der Kindertagesstätte Maroldsweisach

Einen Abschied im "Dreierpack" gab es bei der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte in Maroldsweisach: Zum einen tritt die langjährige Leiterin Elisabeth Endreß in wenigen Tagen in den Ruhestand, zum anderen wurden die Vorschulkinder "in den Ernst des Lebens" verabschiedet, und drittens wechselt Berufspraktikantin Luisa Käb die Arbeitsstelle.

Luisa Käb wechselt nach einjähriger Berufspraktikantenzeit zum Kindergarten "Die Arche" nach Königsberg. Die bisherige Leiterin Elisabeth Endreß wurde mit dem Lied "Ich schenk' dir was, was ist denn das?" und vielen kleinen Geschenken von den Kindern in liebevoller Weise verabschiedet.

Präsenttüte für die Kinder

Sie selbst bedachte alle Kindergartenkinder mit einer hübschen Präsenttüte, deren Inhalt diese bestimmt über lange Zeit hinweg an die scheidende Leiterin erinnern wird. Natascha Och und Astrid Wirsing, die beiden Vorsitzenden des Elternbeirats, überraschten Elisabeth Endreß mit einem bunten Sommerblumenstrauß und einem selbstgemalten "Danke"-Bild, das einen Baum zeigt, dessen "Blätter" von bunten Fingerabdrücken der Kindergartenabgänger stammten. Schließlich dient der zum Abschied überreichte Gutschein für die Bad Kissinger Therme einem Stück der verdienten Erholung nach rund 40-jähriger Leiterinnentätigkeit in der Kindertagesstätte Maroldsweisach.

Zudem stimmten mit den Liedern "Ja, jetzt sind wir große Kinder" und "Ja, die Schulzeit die ist lustig" die Gruppe der nachfolgenden Vorschulkinder die Kindergartenabgänger mit fröhlichen und mutmachenden Texten auf den neuen Lebensabschnitt ein. jf