Brose Bamberg verpflichtet Kenneth Ogbe

Der Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat sich mit Kenneth Ogbe verstärkt. Der 25 Jahre alte und 1,98 Meter große Flügelspieler unterschrieb beim neunfachen deutschen Meister einen Zweijahresvertrag. Der gebürtige Münchner kommt vom deutschen Meister und Pokalsieger Alba Berlin. Für den Hauptstadtklub kam Ogbe in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 56 Mal in der Bundesliga und 36 Mal in internationalen Wettbewerben zum Einsatz. Beim Finalturnier in München trug er jüngst mit im Schnitt knapp zehn Punkten maßgeblich zum Titelgewinn bei. "Kenneth hat mit seiner Länge und seiner Athletik eine große Bedeutung für unsere Verteidigung. Er bekommt mit Sicherheit mehr Spielanteile bei uns, als er in den letzten Jahren hatte. Daher wird er sich bei uns auch offensiv mehr zeigen können und eine große und wichtige Rolle einnehmen", sagte der neue Bamberger Trainer Johan Roijakkers.

"Für mich war klar, dass Brose der richtige Verein für mich ist, nachdem ich mit Coach Roijakkers gesprochen hatte und der mir aufgezeigt hat, wie und was er mit mir plant. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich bin hier richtig, um den nächsten Schritt zu gehen", erklärte Ogbe in einer Mitteilung des Vereins.

Ogbe durchlief das Jugendprogramm des Basketballinternats Urspringschule. Dort gewann er 2011 und 2013 mit der U19-Mannschaft jeweils den Meistertitel der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL). Nach dem zweiten Titel ging er an die University of Utah, war dort unter anderem Mannschaftskamerad des österreichischen NBA-Spielers Jakob Pöltl. In seinem letzten Universitätsjahr wechselte er innerhalb der NCAA an die Utah Valley University, für die er in 33 Spielen mit durchschnittlich 13,7 Punkten den besten Schnitt der Mannschaft auflegte. Im Juni 2018 wurde Ogbe von Alba Berlin unter Vertrag genommen.

Nachdem die Bamberger mit Ogbe, Christian Sengfelder, Bryce Taylor, Nelson Weidemann, Mateo Seric, Moritz Plescher und Marvin Heckel sieben deutsche Spieler unter Vertrag haben, wollen sie sie nun die Ausländerstellen neu besetzen.red