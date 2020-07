Nrnberg vor 1 Stunde

Fuball

Auf wen trifft der 1. FCN in der Relegation? Die fnf Kandidaten in der Analyse

In der 3. Liga kmpfen noch fnf Vereine um den Aufstieg. Einer von ihnen wird am 7. und 11. Juli auf den 1. FC Nrnberg in der Relegation treffen. Am Samstag entscheidet sich, gegen wen der Club spielen muss. Die potenziellen Gegner des FCN in der Analyse.