"Albatrosse" fliegen Brose Bamberg davon

Mit dem Titelgewinn beim Finalturnier in Mnchen hat Alba Berlin seine zwlfjhrige Durststrecke beendet und mit Brose Bamberg gleichgezogen. Beide Vereine weisen nun jeweils neun deutsche Meisterschaften auf und teilen sich in der Bestenliste den zweiten Platz hinter Rekordmeister Bayer Leverkusen (14). Die Brose-Basketballer hatten den "Albatrossen" in der vergangenen Dekade den Rang abgelaufen, doch nun hat sich das Blatt wieder zugunsten des Hauptstadtklubs,. Drei Jahre nach dem Gewinn der letzten Meisterschaft, als Alba nur die dritte Kraft hinter Brose und Bayern Mnchen war, sind die Bamberger vom zehnten Titel viel weiter weg als Berlin. Wir erklren, warum das so ist. Die Fakten Seit der neunten Bamberger Meisterschaft im Jahr 2017 standen sich die beiden Teams neunmal gegenber. Von diesen Duellen gewann Bamberg nur eins. Immerhin war das mit einem Titel verbunden: 2019 wurde das Team von Trainer Federico Perego mit dem 83:82-Erfolg Pokalsieger. Doch die Zahlen sprechen klar fr die Berliner, die die zurckliegenden sieben Bundesliga-Vergleiche allesamt fr sich entschieden haben. Die Bamberger 70:107-Klatsche in der Hauptstadt Anfang Mrz dieses Jahres, als beide Teams noch voll im Saft standen, spiegelt das derzeitige Krfteverhltnis beider Teams besser wider als die 88:92-Niederlage beim Finalturnier im Juni in Mnchen nach wochenlanger coronabedingter Zwangspause. Die Ansprche Nachdem die wohl teuerste Bamberger Mannschaft aller Zeiten die Euroleague-Saison 2017/18 mit elf Siegen und 19 Niederlagen nur auf Platz 12 beendete und auch in der Bundesliga bereits im Viertelfinale gescheitert war, erklrte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Stoschek das teure Wettrsten mit dem FC Bayern Mnchen fr beendet. Brose zog sich in die drittklassige Champions-League zurck, zudem wurde der Etat im Zuge einer wirtschaftlichen Konsolidierung von geschtzten 15 Millionen Euro auf gegenwrtig acht bis neun Millionen Euro gesenkt.