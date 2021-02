Es ist ein Loch im Boden, wo vorher keines war: Am Zugang zur Aussichtsplattform der ehemaligen Klosteranlage Michaelsberg in Bamberg wurde bereits am Freitagvormittag eine Bodenabsenkung rund um einen Schachtdeckel festgestellt.

Diese vergrößerte sich innerhalb kurzer Zeit, sodass aus Verkehrssicherungsgründen eine sofortige Sperrung des Zugangs zur Aussichtsplattform erforderlich war. Die gute Nachricht: Über das Wochenende hat sich das Loch nun aber nicht mehr vergrößert.

Senkloch in Bamberg: Boden bricht weg

Sinkholes, Senklöcher oder Dolinen entstehen typischerweise in Karstgebieten, wenn Niederschläge das Gestein auflösen und so unterirdische Hohlräume erzeugen.

In Bamberg soll ein Kanaleinbruch zu dem Schaden geführt haben. Demnach handelt es sich um ein lokales Phänomen - dass größere Teile der Umgebung unterhöhlt worden, stehe laut Stadtverwaltung nicht zu befürchten.

Dennoch: Die Sperrung des Gebietes wird noch einige Tage andauern. Derzeit suche man noch nach einer geeigneten Firma, um den Schaden beheben zu lassen. Dafür sei ein spezieller Bagger nötig. Wann der Zugang wieder geöffnet werden kann, steht deshalb noch nicht fest.