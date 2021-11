Am Sonntag (31. Oktober 2021) ereignete sich ein Autounfall in der Unteren Sandstraße in Bamberg. Wie die Polizei mitteilte, war eine Rentnerin gegen 17.30 Uhr mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Dort krachte sie gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Der Schaden an allen beteiligten Autos beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Vorschaubild: © Akent879/pixabay.com