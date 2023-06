Am 05.06.2023 um 11 Uhr war es endlich so weit: am Dorfplatz in Elsendorf fand der Spatenstich für den Neubau des Kindergartens statt, das berichtet die Stadt Schlüsselfeld in einer Pressemitteilung.

Der bisherige Kindergarten (errichtet 1910, um- und angebaut 1975) ist in die Jahre gekommen. Um für die Kinder ein modernes Umfeld zum Spielen und Lernen zu bieten und um das vor zehn Jahre erworbene Areal in der Dorfmitte mit Leben zu füllen, hat sich der Stadtrat für einen Neubau in der Ortsmitte entschieden. An der Stelle, an der bisher eine Scheune stand, wird ein neues Gebäude entstehen, dass sich an der Kubatur und das Aussehen einer Scheune orientiert.

Geplant ist ein zweistöckiger Bau, in dem im Erdgeschoss eine Kinderkrippengruppe und im Obergeschoss eine Kindergartengruppe ihren Platz finden werden. Beim Spatenstich waren der erste Bürgermeister Johannes Krapp, weitere Bürgermeister und Stadträte sowie Architekt Christoph Gatz und Josef Seeger (Bau Seeger) vor Ort.

Ebenso freuten sich drei Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen und ihre 18 Schützlinge des Kindergarten Sonnenschein über den Beginn des Neubaus. Die Kinder hatten eigens für dieses freudige Ereignis ein Gedicht und ein Lied gelernt und trugen diese vor. Danach sprach Bürgermeister Krapp noch einige Worte zur Entwicklung und die Notwendigkeit dieses Projektes. Geplant ist der Bezug des Kindergartens für September 2024.