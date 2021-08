Salino Bamberg : Eins der beliebtesten Restaurants in Bamberg

Das Salino Bamberg zählt zu den beliebtesten italienischen Restaurants der Stadt. Wer Lust hat auf eine traditionelle Holzofenpizza, der bekommt im Salino nicht nur leckere Pizza-Klassiker, sondern auch besondere Pizza-Spezialitäten. Das Bamberger Restaurant liegt im Zentrum der Stadt und ist deswegen besonders gut zu erreichen.

Salino - ein Fischer-Dörfchen in Italien

Der Name Salino hat eine lange Tradition. 1961 verschlug es die Auswandererfamilie Ernesto und Maria Scolari mit ihren Kindern nach Deutschland, wo sie im Ruhrgebiet Fuß fassten. Für die im Bergbau hart arbeitenden Männer bereitete Maria zahlreiche traditionelle Speisen zu, denn diese sollten ihnen ein Stück Heimat zurückgeben.

Der Name des Salino Bamberg, das zu der Gastronomiegruppe Calimeros gehört, soll an deren italienisches Heimatdorf Salino erinnern.

Die italienische Tradition schmeckt man in jeder Pizza des Restaurants in Bamberg. Auch die rustikal-gemütliche Atmosphäre erinnert an den vergangenen Italien-Urlaub.

Salino Bamberg Öffnungszeiten - 7 Tage die Woche Holzofenpizza

Das Salino Bamberg hat an 7 Tagen die Woche geöffnet. Das sind die Öffnungszeiten des italienischen Restaurants:

Montag bis Freitag: 11 Uhr - 14.30 Uhr & 17 Uhr - 22 Uhr

Samstag 11 Uhr - 14.30 Uhr & 17 Uhr - 1 Uhr

Sonntag 11 Uhr - 14.30 Uhr& 17 Uhr - 24 Uhr

Im Sommer kann man im Salino sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sitzen. Eine Reservierung ist empfehlenswert- das Bamberger Restaurant ist sehr beliebt. Wie du das Restaurant am besten erreichst verraten wir dir auch.

Holzofenpizza in Bamberg: Hier findest du das Restaurant Salino

Das Restaurant Salino Bamberg befindet sich im Zentrum der Stadt und ist deshalb auch gut zu Fuß erreichbar. Hier findest du den gemütlich-rustikalen Italiener:

Laut den meisten Google-Rezensionen genießt du hier die "beste Pizza Bambergs". Das ist die Adresse unter der du das Salino in der Bamberger Innenstadt findest. Zum Tischbestellen kannst du ganz einfach telefonisch Kontakt aufnehmen oder auf der Website des Restaurants online reservieren:

Salino Holzofenpizza

Schillerplatz 11

96047 Bamberg

Telefon: 0951 57980

Webseite: http://www.salino-bamberg.de/

Salino Bamberg - vom Pizza-Klassiker bis zur leckeren Spezialität

Pizza-Liebhaber kommen im Salino voll auf ihre Kosten. Die Speisekarte des beliebten Italieners beinhaltet nicht nur die absoluten Klassikern wie die Pizza Margherita, die Pizza Napoli oder die Pizza Hawaii, sondern auch ganz besondere Spezialitäten - die sogenannten "Pizza Trendsetter" - wie zum Beispiel die Pizza Tex Mex, die Casanova oder die American BBQ Style-Pizza. Außerdem gibt es feine italienische Salate und auch Fleisch- und Fischgerichte.

Auf der Wochenkarte finden Gäste dann noch viel mehr Schmankerl aus der italienischen Küche. Hier gibt es wöchentlich ganz besondere Spezialitäten, vom Thunfisch-Carpaccio bis zum gegrillten Rump-Steak - das Angebot variiert. Auch Nachspeisen gibt es im Salino Bamberg und natürlich die beliebten hausgemachten Limonaden. Ein Blick auf die Speisekarte des Salino Bamberg lohnt sich also immer.

