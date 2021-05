Paukenschlag in der Bamberger "Boni-Affäre": Seit Donnerstagvormittag (20. Mai 2021) läuft im Bamberger Rathaus eine Razzia. Nach Informationen des BR stellten Ermittler Beweismaterial sicher, das Licht in die Boni-Affäre bringen soll. Im Rathaus soll zu Unrecht eine halbe Million Euro an Mitarbeiter geflossen sein.

"Wir können den Einsatz bestätigen. Die Durchsuchungen laufen noch", erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken auf Nachfrage von infranken.de.

Razzia im Rathaus Bamberg: Weitere Informationen angekündigt

Einzelheiten zum Einsatz, Umfang und den Ermittlungsergebnissen der Razzia wollte das Präsidium zunächst nicht nennen. Für den heutigen Nachmittag wurde aber eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hof angekündigt, die die Maßnahme leitet.

Dies ist eine Erstmeldung. Weitere Informationen folgen.