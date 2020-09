Bamberg vor 13 Minuten

Street Art

Pumuckl erobert Bamberg: Woher kommen die ganzen Kobolde in der Stadt?

Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar erobert Bamberg. An mehreren Orten in der Stadt sind Pumuckl-Figuren an Fassaden und Bauwerken aufgetaucht. Wer oder was steckt dahinter? Wir haben nachgefragt.