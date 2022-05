Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektionen Bamberg-Stadt und Bamberg-Land vom Sonntag, 01.05.2022

Verkehrsunfälle

Bamberg. Beim Abbiegen vom Marienplatz in den Kunigundendamm kam es am Samstag, gegen 12.45 Uhr, zu einem Unfall. Ein 25-jähriger Bamberger war nach links abgebogen und hatte dabei eine entgegenkommende Autofahrerin übersehen. Der Sachschaden an den beiden Pkws summierte sich auf insgesamt 7000 Euro, verletzt wurde keiner der Beteiligten.

Bischberg. An der Kreuzung der B26 zur Trosdorfer Hauptstraße kam es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Hier übersah eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin beim Linksabbiegen einen 78-jährigen Ford-Fahrer, der aus dem Industriegebiet kommend die Bundesstraße queren wollte. Auf der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden der Fahrzeuge wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Ford wurde nur leicht verletzt.

Verkehrsunfallfluchten

Scheßlitz. Am Samstagmorgen konnte eine 48-jährige Anwohnerin einen Schlag wahrnehmen und schaute auf ihrem Fenster. Hier konnte sie beobachten, wie der Fahrer eines Transporters ausstieg und einen soeben verursachten Sachschaden betrachtete. Bis die Frau das Haus verlassen konnte, war der Fahrer jedoch bereits nicht mehr vor Ort. Die Geschädigte konnte sich jedoch das Kennzeichen merken. Der Fahrer muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

