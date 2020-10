In der Pödeldorferstraße in Bamberg eröffnet demnächst ein neuer Supermarkt. Wie Frank Brunke, kommissarischer Regionalleiter für die Region Töpen auf Anfrage von inFranken.de erklärt, möchten "wir bei Denn´s BioMarkt mit unseren Märkten so nah wie möglich bei unseren Kundinnen und Kunden vor Ort sein".

Deshalb können Kunden ab dem 19. November nicht nur in der Oberen Königsstraße, sondern auch in Bamberg-Ost bei Denn's BioMarkt einkaufen gehen.

Denn's BioMarkt in der Pödeldorferstraße mit rund 300 Quadratmetern Verkaufsfläche

Der zweite Denn's BioMarkt in Bamberg hat eine Verkaufsfläche von rund 300 Quadratmetern zu bieten. Neben einer breiten Auswahl an Bio-Lebensmitteln gibt es laut Brunke, auch ökologische Drogeriewaren und Naturkosmetik.

Insgesamt soll das Sortiment des neuen Marktes über 6000 Artikel umfassen, die zum Teil auch aus der Region kommen. "Gemeinsam mit unseren Partnern und Lieferanten setzen wir uns für die Entwicklung und Zukunftssicherung der ökologischen Bewegung ein", so Frank Brunke. Das schließe auch das Bestreben ein, auf möglichst regionale Produkte zu setzen.

Zusammenarbeit mit rund 80 regionalen Partnern

Die Backtheke wird von der Bamberger Bäckerei Postler beliefert.

Obst und Gemüse stammen mit unter aus Frensdorf vom Biolandhof Mohl.

Eier gibt es vom Hof Winkelmann aus Schnaittach.

Außerdem gibt es frischen Biolandhonig von Frankenwälder Streuobsthof in Schwarzenbach.

Der Kaffee stammt aus Wehner's Rösterei in Schweinfurt und die Getränke von der Brauerei Schleicher aus Itzgrund , um einige zu nennen.

Insgesamt seien es, wie Brunke betont, rund 80 regionale Partner aus Landwirtschaft, Gartenbau und Verarbeitung, mit denen in Bamberg zusammengearbeitet wird. Und auch in anderen Supermärkten werden Bio-Marken immer wichtiger.