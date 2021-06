Mutzershof aktualisiert vor 1 Stunde

Unfall

Sie verlor drei Zähne - Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Eine 47-jährige Radfahrerin verlor am Sonntagnachmittag die Kontrolle über ihr Fahrrad, als sie auf dem abschüssigen Radweg von Mutzershof in Richtung Stegaurach bremste. Durch den Sturz wurde sie so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst kommen musste.