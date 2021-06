Mit Erschrecken ist am Montag an der Mittelschule Hallstadt festgestellt worden, dass unbekannte Täter wohl absichtlich Glasscherben in die Sandgrube der Weitsprunganlage steckten. Die Scherben wurden dann so mit Sand bedeckt, dass sie nicht gleich sichtbar waren, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land mitteilte.

Wären Schüler danach unbedarft in die Grube gesprungen, hätte dies zu schlimmeren Schnittverletzungen führen können. Glücklicherweise wurden die Scherben noch vor dem Schulsport entdeckt, so dass es zu keinem Schaden kam.

Polizei bittet um Hinweise:

Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat etwas beobachtet? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.