Carsten Joneitis ist stinksauer. Dank jahrelanger Vorarbeit und einer aktiven Sanierungsphase zwischen 2009 und 2013 ist die historische Kellergasse in Unterhaid zu einem Schmuckstück geworden. An diesem haben sich Unbekannte mit Stemmeisen und Bolzenschneidern zu schaffen gemacht, auf den alten schmucken Eichentüren und den schmiedeeisernen Beschlägen und Schlössern hässliche Schrammen und Kratzer hinterlassen. An insgesamt 13 von 34 Kellern in der Anlage haben die Täter zugeschlagen - um Alkoholika zu klauen. Alkohol wiederum ist Teil der Beute, die Unbekannte in den letzten Wochen in diversen Sportheimen im Landkreis machten. Das bringt Joneitis gleichfalls in Rage: Denn der Oberhaider Bürgermeister ist auch Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbands (BLSV).