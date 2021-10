In Memmelsdorf hat am Wochenende ein Sendemast Feuer gefangen. Am Samstagmorgen (2. Oktober 2021) um circa 3 Uhr morgens wurde die Feuerwehr Memmelsdorf wegen eines brennenden Funkmasts direkt an der Memmelsdorfer Sportanlage gerufen.

"Auf der Anfahrt haben wir schon gesehen, dass der Funkmast von unten bis oben lichterloh gebrannt hat", erinnert sich Kommandant und Einsatzleiter Fabian Zeck. Circa zwei Stunden lang musste die angrenzende Kreisstraße zwischen Memmelsdorf und Pödeldorf gesperrt werden.

"Wie eine Fackel": Funkmast in Memmelsdorf brennt lichterloh

Der Sendemast von Vodafone stand komplett in Flammen. "Wie eine Fackel hat das ausgesehen", sagt Zeck. "Kurios an der ganzen Geschichte: Vor vier Wochen waren wir im Zückshuter Forst. Dort hat ebenfalls ein Funkmast gebrannt, mitten im Wald." Zwar seien diese Einsätze nicht alltäglich, einen Zusammenhang sieht Zeck allerdings nicht unbedingt.

"Das kann einfach ein saublöder Zufall sein", erklärt der Kommandant. Die Ursache der Sendemast-Brände ist in keinem Fall bekannt. Weder im Zückshuter Forst noch in Memmelsdorf ist klar, was das Feuer ausgelöst hat.

Löschen konnte die Feuerwehr jedoch beide: "Nach zwei Stunden war der Einsatz auch wieder beendet. Mithilfe einer Drehleiter und zwei Atemschutzträgern konnten wir den Brand in den Griff bekommen", erklärt Zeck abschließend. Der Betreiber Vodafone wird sich nun um den Schaden kümmern.