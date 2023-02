Memmelsdorf: Faschingsumzug 2023 nach zwei Jahren vor begeistertem Publikum

Endlich war es so weit: In Memmelsdorf waren am Sonntag (19. Februar 2023) wieder die Narren unterwegs. Beim großen Faschingsumzug feierten Familien, Vereine, Besucher und die Anwohnerschaft nach zwei Jahren ausgelassen miteinander. Dabei durften freilich auch die aktuellen politischen Debatten nicht fehlen - hier wurden ordentlich Seitenhiebe verteilt. Die Zuschauer und Zuschauerinnen zeigten sich von dem Spektakel begeistert.

Faschingsumzug in Memmelsdorf 2023: Heitere Narren ziehen durch den Ort - Bilderstrecke

Der Faschingsumzug, der vom Ortskulturring veranstaltet wurde, startete um 14 Uhr. Insgesamt 70 Umzugswägen der unterschiedlichsten Vereine und Gruppen fuhren durch die Gemeinde. Thematisch war hier ein großes Spektrum geboten - inklusive ausgefallener Kostüme, Tanzeinlagen und Musikdarbietungen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) war ebenfalls gekommen, um auf dem Faschingswagen des Ortskulturrings eine Runde zu drehen.

Besonders ins Auge stachen die Auftritte der Freiwilligen Feuerwehr Memmelsdorf, die mit Indianer-Kostümen verkündete: "Winnetou lebt" - und auch gleich Old Shatterhand mitgebracht hatte. Aber auch die Energiewende, der europäische Zusammenhalt und Käpt'n Iglo wurden thematisiert.

Besonders ins Auge stachen die Auftritte der Freiwilligen Feuerwehr Memmelsdorf, die mit Indianer-Kostümen verkündete: "Winnetou lebt" - und auch gleich Old Shatterhand mitgebracht hatte. Aber auch die Energiewende, der europäische Zusammenhalt und Käpt'n Iglo wurden thematisiert.

Entlang der Wegstrecke wurden Bratwürste, Bier und andere Getränke an die feierwütigen Narren ausgeschenkt. Im Anschluss ging es zum großen Faschingstreiben in die Seehofhalle. Besucher und Besucherinnen konnten für 2,50 Euro ein Festabzeichen erwerben, das auch den Eintritt für die Halle abdeckte.

