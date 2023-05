Rattelsdorf: Seit Samstag (13. Mai 2023) Straßenbeleuchtung abgeschaltet

Seit Samstagnacht (13. Mai 2023) ist es im Markt Rattelsdorf von 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr dunkel, denn die Straßenbeleuchtung wird in diesem Zeitraum abgeschaltet, das teilt die Marktgemeinde mit.

Nachts bleiben die Straßenlaternen aus: Marktgemeinde Rattelsdorf schaltet Beleuchtung "temporär" ab

Bereits Ende Oktober 2022 habe der Marktgemeinderat in einer Sitzung über die Abschaltung der Straßenbeleuchtung wegen den enorm gestiegenen Strompreisen diskutiert. Man sei schließlich zu dem Entschluss gekommen, die Straßenlaternen im gesamten Gebiet der Marktgemeinde von 0:30 Uhr bis 4:30 Uhr abzuschalten. Lediglich die Beleuchtung am Bahnhof Ebing und in der Unterführung an der B4 bleibe weiterhin an.

Die Straßenlaternen seien außerdem mit einer rot-weißen Banderole versehen, was ein Verkehrszeichen darstellen solle. Deshalb verbietet die Gemeinde das Entfernen der Banderole. Zudem wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der "temporären Abschaltung" Verkehrsteilnehmende dazu angehalten sind, bei geparkten Fahrzeugen das Parklicht einzuschalten. "Für die Maßnahme bitten wir die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis", schreibt die Marktgemeinde Rattelsdorf in der Mitteilung.

