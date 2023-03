Von Montag bis Freitag, 27. bis 31. März 2023, veranstaltet die Energie-und Umweltstation Nürnberg am Wöhrder See, Wöhrder Wiesenweg 45, gemeinsam mit dem Nürnberger Energieversorger N-Ergie eine Energiewoche. Während dieser Energiewoche gibt es zwei kostenfreie Vorträge, zu der alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und Region eingeladen sind. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, ist eine Anmeldung nicht notwendig.

„Auf dem Weg zur klimaneutralen Energieversorgung“ heißt der Vortrag von Referent André Beck von der N-Ergie am Dienstag, 28. März, von 18.30 bis circa 20 Uhr. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Um das Ziel zu erreichen, ist auch die N-Ergie Aktiengesellschaft gefordert. André Beck wird über den aktuellen Stand berichten und erläutern, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Energiewende voranzubringen. Dazu zählen neben der Förderung der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität zum Beispiel auch die Umrüstung des Heizkraftwerks auf neue Turbinen und die anteilige Wasserstofftauglichkeit.

Der Vortrag von Eva Rausch von der N-Ergie behandelt die Frage „Energiesparen – was kann jeder einzelne zuhause tun?“ am Mittwoch, 29. März, von 18.30 bis circa 20 Uhr. Energiesparen ist aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage sowie des globalen Klimawandels unabdingbar. Es wird immer wichtiger, dass alle mit anpacken und in ihrem Alltag Energie sparen – auch zu Hause. Doch wie spart man bei alltäglichen Handlungen Energie? Wie kann die Haustechnik verbessert werden und welche innovativen Technologien gibt es? Wer Fragen zum Thema Energiesparen rund um Haus oder Wohnung hat, kann Expertin Eva Rausch fragen. Sie gibt Tipps, wie man Energieverbrauch mit einfachen Mitteln reduzieren und so Geld sparen kann.

Neben den beiden Vorträgen gibt es am Freitag, 31. März, von 15 bis 17 Uhr einen offenen Nachmittag, an dem die Energie- und Umweltstation ihre Pforten öffnet. Unter dem Motto „Hereinspaziert!“ können alle Interessierten ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen und selbstständig die Energie- und Umweltstation am See entdecken. Außerdem kann jeder an Rätsel- und Mitmachstationen selber herausfinden, wo man im Alltag besonders viel Energie einsparen und seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren kann.

Darüber hinaus können an den Vormittagen der Energiewoche Schulklassen an einer Experimentierwerkstatt zu erneuerbaren Energien teilnehmen.