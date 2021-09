Am Samstag (11. September 2021) beginnt im Landkreis Bamberg die erste Sammeltour für „gefährliche Abfälle“, meldet das Landratsamt Bamberg. Wie üblich steht ein Sammelfahrzeug des vom Landkreis beauftragten Entsorgungsdienstleisters in allen Landkreisgemeinden zeitweise zur Verfügung, um „gefährliche“ Abfälle entgegenzunehmen, die nicht über die Restmülltonne entsorgt werden dürfen.

Es gelten weiterhin die bekannten Corona-Regeln und Maskenpflicht.

Folgende Abfälle können abgegeben werden:

Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsmittel z. B. Herbizide, Fungizide, Insektizide, Ratten- u. Mäusegift

Lösemittelhaltige Abfälle z. B. Benzin, Lack, Nitroverdünner, Fleck- und Rostentferner, Pinselreiniger, Kleber, Bremsflüssigkeit, Spiritus, usw.

Energiesparlampen (jedoch keine Leuchtstoffröhren; diese bitte zum Wertstoffhof!)

Holzschutzmittel

Batterien aller Art, z. B. Autobatterien, Akkus, Knopfzellen

Chemikalien z. B. Säuren, Laugen, Salze, Beizen, Chemikalien aus dem Hobbybereich (Fotochemie, Chemielaborkästen, usw.)

Haushaltsreiniger und Wasch- bzw. Pflegemittel z.B. Abfluss- u. WC-Reiniger, Silbertauchbäder, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel mit

Gefahrensymbol, Autopflegemittel (Rostumwandler, Entfroster, usw.), nicht vollständig entleerte Spraydosen

Quecksilberhaltige Abfälle, z.B. alte Thermometer, quecksilberhaltige Schalter

Feuerlöscher

Behälter, Flaschen, Tuben, usw., mit den Gefahrstoffsymbolen „ätzend“, „gesundheitsschädlich“, „reizend“, „leichtentzündlich“, „giftig“ bzw. „sehr giftig“

Nicht angenommen werden dagegen u. a. Altöl (Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl), Ölfilter, asbesthaltige Abfälle, Altreifen und Druckgasflaschen.

Hinweise zur Sammlung „gefährlicher Abfälle“

Wasserlösliche Wandfarben (Dispersionsfarben) enthalten keine gefährlichen Stoffe und gehören deshalb nicht zu den „gefährlichen Abfällen“. Eimer mit ein-getrockneten Wandfarben oder leere Eimer sind daher von der Annahme aus-geschlossen. Sind Farben noch flüssig, können maximal drei Eimer abgegeben werden. „Pinselreine“ Kunststoffeimer können über den gelben Sack entsorgt oder am Wertstoffhof abgegeben werden, da es sich um eine Verkaufsverpackung handelt. Ein Auswaschen der Eimer ist nicht erforderlich! Sind noch flüssige Farbreste vorhanden, sollte man diese vollständig eintrocknen lassen. Die getrockneten Farbstücke gehören in die Restmülltonne, Eimer wiederum in den gelben Sack / Wertstoffhof.

Nur „haushaltsübliche Mengen“! Fallen größere Mengen „gefährliche Abfälle“ an, beispielsweise aus Haushaltsauflösungen oder dem gewerblichen Bereich, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Abfallberatung des Landkreises auf.

Altöl (Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl) ist von der Annahme ausgeschlossen. Der Handel ist aufgrund des Altölgesetzes zur Rücknahme der gekauften Menge verpflichtet.

Altlacke/-farben (lösemittelhaltig): Dosen und Behälter aus Metall mit vollständig eingetrockneten Farben und Lacken sind Restabfall, da das schädliche Lösungsmittel bereits verdampft ist. Eine Abgabe bei der Problemabfallsammlung ist nicht mehr notwendig. Restentleerte metallische Gebinde (z. B. Metalleimer für Dickschichtfarbe, Farbdosen, ...) können als Schrott an den Wertstoffhöfen im Landkreis abgegeben werden.

Grundsätzlich sollten „gefährliche Abfälle“ in der Originalverpackung abgegeben werden, um die Eingruppierung zu erleichtern. Die maximale Gebindegröße beträgt 25 Liter. Größere Eimer oder Kanister sind, wie in anderen Landkreisen auch, von der Annahme ausgeschlossen.

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Fachbereichs Abfallwirtschaft unter den Rufnummern 0951/85-706 bzw. 85-708 sehr gerne zur Verfügung.

Termine der Sammeltour im Herbst 2021

Samstag, 11. September 2021

Kemmern (Wendeplatz in der Straße „Langäcker“) 8:30 – 9:30 Uhr

Breitengüßbach (Parkplatz am Tennisheim, Schulstraße) 9:45 – 10:45 Uhr

Rattelsdorf (Parkplatz an der Mehrzweckhalle) 11:00 – 12:00 Uhr

Zapfendorf (Parkplatz am Schwimmbad) 12:30 – 13:30 Uhr

Scheßlitz (Parkplatz am alten Bahnhof) 14:00 – 15:30 Uhr

Samstag, 18. September 2021

Dörfleins (Parkplatz neben der Sportanlage des SV Dörfleins) 8:30 – 9:30 Uhr

Hallstadt (Parkplatz beim Sportheim des SV Hallstadt) 9:45 – 11:15 Uhr

Gundelsheim (Parkplatz am Orlamünderweg) 11:30 – 12:30 Uhr

Litzendorf (Parkplatz am Sportgelände des ASV Naisa) 12:45 – 13:45 Uhr

Strullendorf (Parkplatz Hauptsmoorstraße 2) 14:05 – 15:35 Uhr

Samstag, 25. September 2021

Sassanfahrt (früherer Festplatz am Dammweg 7) 8:30 – 9:30 Uhr

Memmelsdorf (gemeindlicher Bauhof, Bahnhofstraße) 10:00 – 11:30 Uhr

Wattendorf (Parkplatz vor Wattendorf) 12:00 – 12:30 Uhr

Stadelhofen, OT Steinfeld (Parkplatz an der VG Steinfeld) 12:50 – 13:35 Uhr

Königsfeld (Bauhof der Fa. Bezold, vor der Werkshalle) 13:50 – 14:20 Uhr

Samstag, 16. Oktober 2021

Stegaurach (gemeindlicher Bauhof, Hartlandener Straße) 8:30 – 10:00 Uhr

Walsdorf (Häckselplatz am Sportgelände) 10:15 – 11:00 Uhr

Priesendorf, OT Neuhausen (Feuerwehrvorplatz, Weißbergstr.) 11:15 – 12:00 Uhr

Bischberg (Bauhof der Gemeinde am Leintritt) 12:30 – 14:00 Uhr

Viereth-Trunstadt (Parkplatz an der Feuerwehrhalle in Viereth) 14:15 – 15:15 Uhr

Samstag, 23. Oktober 2021

Heiligenstadt (Wertstoffhof, Winkelleite) 8:30 – 9:30 Uhr

Pödeldorf (Parkplatz am Sportgelände des SC Pödeldorf) 10:15 – 11:15 Uhr

Buttenheim (Hof des Rathauses, Hauptstraße 15) 11:45 – 12:45 Uhr

Altendorf (neuer Bauhof, Im Elmen 6) 13:00 – 13.30 Uhr

Hirschaid (Leimhüll 33, gemeindlicher Bauhof) 13:45 – 15:45 Uhr

Samstag, 13. November 2021

Ebrach (Parkplatz am Schwimmbad) 8:30 – 9:30 Uhr

Burgwindheim (Bauhof der Gemeinde, Siedlungsstraße 7) 9:45 – 10:45 Uhr

Burgebrach (Parkplatz neben der Steigerwaldhalle) 11:15 – 12:45 Uhr

Schönbrunn (in der Straße „Dammweg“) 13:00 – 13:30 Uhr

Lisberg (Festplatz unterhalb der Burg Lisberg) 13:45 – 14:15 Uhr

Samstag, 20. November 2021

Gerach (Parkplatz Leimbachtalhalle) 8:30 – 9:30 Uhr

Reckendorf (Platz am ASV Sportgelände) 9:45 – 10:45 Uhr

Baunach (Parkplatz hinter dem Friedhof) 11:00 – 12:00 Uhr

Lauter (Parkplatz beim Friedhof, Lange Straße) 12:15 – 13:00 Uhr

Oberhaid (Bachstraße, neben Festplatz) 13:15 – 14:15 Uhr

Samstag, 27. November 2021

Aschbach (Parkplatz am Sportheim/Skaterplatz) 8:30 – 9:30 Uhr

Schlüsselfeld (Parkplatz am Sportheim) 9:45 – 10:45 Uhr

Pommersfelden (Parkplatz am Sportheim) 11:15 – 12:15 Uhr

Frensdorf (Parkplatz am Friedhof) 12:30 – 13:30 Uhr

Reundorf (Festplatz) 13:45 – 14:45 Uhr

Pettstadt (Parkplatz am Sportgelände Hammerstatt) 15:00 – 16:00 Uhr