Schwerer Unfall im Landkreis Bamberg am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2021)

Schneeglatte Fahrbahn: Autofahrer verliert Kontrolle

Wagen überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Am späten Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages wurde die Polizei zu einem Unfall im Landkreis Bamberg gerufen. Im Bereich der Kreisstraße bei Burgwindheim lag ein Auto auf dem Dach, berichtet die Polizei.

Totalschaden nach Unfall im Landkreis Bamberg

Die Einsatzkräfte rückten an und die Polizei nahm den Unfall auf. Auf schneeglatter Fahrbahn hatte ein 20-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Im angrenzenden Bankett überschlug sich der Opel Vectra und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Autofahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise war er nur leicht verletzt worden.

An der Unfallstelle konnte die örtliche Feuerwehr das Fahrzeug bergen, ein Abschleppdienst holte den Unfallwagen ab. An diesem entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Erstmeldung vom 25.12.2021, 20.04 Uhr: Kein Netz für Notruf nach Unfall

Auf der BA44 im Landkreis Bamberg hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag ein Verkehrsunfall ereignet. Aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab.

Ersten Angaben zufolge war der Fahrer am Samstagabend (25. Dezember 2021) auf der BA44 von Ilmenau (Landkreis Kitzingen) nach Mittelsteinach (Landkreis Bamberg) unterwegs, als sein Fahrzeug nach links von der Straße abkam. Der Wagen soll sich anschließend überschlagen haben und schließlich neben der Fahrbahn auf dem Dach liegengeblieben sein. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien.

Weil am Unfallort kein Netz verfügbar war, konnte der Fahrer selbst telefonisch keine Hilfe rufen. Eine Autofahrerin, die an der Unfallstelle vorbeifuhr, brachte ihn später nach Mittelsteinach, wo er einen Notruf absetzen konnte und anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.