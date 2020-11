Am Freitagnachmittag (6. November 2020) ist die Polizei im Landkreis Bamberg zweimal wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz ausgerückt. Alle aktuellen Informationen zum Thema Coronavirus in Stadt und Landkreis Bamberg lesen Sie hier.

Zeugen riefen am Nachmittag die Polizei, weil offenbar rund 20 Personen in einer Privatwohnung in Gundelsheim zusammengekommen waren. Vor Ort stellten die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land schließlich fest, dass zehn Personen aus sechs unterschiedlichen Haushalten eine private Feier abhielten. Die Polizisten nahmen daraufhin die Personalien der Feiernden auf und die Veranstaltung wurde aufgelöst.

Auch Gruppe Jugendlicher verstößt gegen Corona-Maßnahmen

Kurze Zeit später trafen Polizisten sechs Jugendliche aus sechs verschiedenen Haushalten an der Skaterbahn in Hallstadt. Die Gruppe Jugendlicher erzählte den Polizisten, dass sie sich getroffen hatten, um gemeinsam Fastfood zu essen. Die Beamten sprachen daraufhin einen Platzverweis aus.

Sowohl die Personen von der Feier in der Privatwohnung, als auch die Jugendlichen müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetzes verantworten, heißt es seitens der Polizei.